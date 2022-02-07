Уральский фестиваль "ЧО" вошел в шорт-лист национальной премии "Серебряный лучник"

В Екатеринбурге подвели итоги X региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник – Урал". Гран-при получил фестиваль паблик-арта "ЧО", организованный компанией "Атомстройкомплекс". Этот же проект стал лучшим в номинации "Развитие и продвижение территорий".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ежегодно в рамках фестиваля жители Екатеринбурга встречаются с российскими художниками, участвуют в проектах по преобразованию городской среды, а на улицах города появляются объекты паблик-арта. В числе уже полюбившихся горожанам объектов фестиваля – гигантский медведь "Гриша" художника Андрея Бартенева, установленный на проспекте Ленина возле кинотеатра "Салют"; "Эль Небоскреб" Романа Ермакова, установленный в парке у Дворца молодежи, работа "Точка зрения" Артема Стефанова, расположенная в сквере ГЦСИ на набережной Исети и многие другие.

"Провели с командой "АГТ-Сибирь" три региональных "Серебряных лучника": Дальний Восток, Сибирь, Урал, и хочу поделиться личными наблюдениями. Самой конкурентной оказалась номинация "Развитие и продвижение территорий", и все три Гран-при – из этой номинации. Получается такая универсальная номинация, в которой могут участвовать и побеждать и государственные проекты, и проекты корпораций, и частные инициативы. Предвижу очень сильную конкуренцию среди этих проектов и на национальном уровне", - отмечает исполнительный директор премии "Серебряный лучник – Урал" Егор Егошин.

Главную награду премии креативному директору компании "Атомстройкомплекс" Никите Харисову вручил председатель жюри "Серебряного лучника – Урал", заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы РФ Станислав Наумов. Уральский фестиваль "ЧО" прошел в шорт-лист XXV национальной премии "Серебряный лучник" и будет представлять Екатеринбург на федеральном этапе премии в Москве.