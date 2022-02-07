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Происшествия В России
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Дело Фургала поступило в подмосковный суд

Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья.

Как сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин, он надеется, что в ближайшие дни будут назначены судья и дата предварительного слушания. Затем начнется процедура отбора присяжных.

Напомним, в ноябре Верховный суд РФ постановил направить в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края. Защита Фургала просила рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако в прокуратуре заявляли, что рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске "препятствует объективному рассмотрению" из-за "обширного круга связей у Фургала".

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Теги: сергей фургал, дело, суд



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