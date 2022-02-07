07 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В судах Екатеринбурга вводят ограничения на посещение процессов из-за "омикрона"

Из-за увеличения числа зараженных и появления нового штамма коронавируса "омикрон", суды Екатеринбурга перестают пускать на процессы граждан, не являющихся участниками судебных заседаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления судебного департамента Свердловской области, никаких общих распоряжений по поводу ограничительных мер не выходило. Каждый председатель суда индивидуально принимает решение о введении тех или иных мер безопасности.

Так, в число районных судов Екатеринбурга, куда не будут пускать граждан, вошли: Верх-Исетский районный суд, Железнодорожный районный суд, Ленинский районный суд, Чкаловский районный суд и Свердловский областной суд. Подача документов также осуществляется только посредством электронной почты или почты России. Личный прием граждан временно приостановлен.

Что же касается Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского районных судов - информации о недопуске лиц на судебные процессы на сайте нет. Однако также указана необходимость подачи документов только электронным или почтовым способом. Помимо этого, в каждом из районных судов города действуют стандартные правила эпидемиологической безопасности: ношение СИЗ и социальная дистанция в 1,5 метра.

Теги: суда, Екатеринбург, омикрон



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