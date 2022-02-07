Приостанавление оказания плановой медпомощи незаконно - эксперт
Действующее законодательство не дает главному санитарному врачу региона прав и полномочий приостанавливать оказание гражданам плановой медпомощи из-за ковида, об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который опубликовал в своем телеграм-канале подробный юридический анализ этого вопроса.
В последнее время решения о временном приостановлении в оказании медпомощи принято в ряде регионов под предлогом роста заболеваемости ковидом. Однако право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь гарантирует Конституция РФ (ст. 41), а профильный Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" запрещает отказ в оказании медицинской помощи (ст. 4 п. 7, ст. 11). То есть решение главсанврачей не просто противоречит Конституции и действующему законодательству, но и побуждает руководителей городских структур и медорганизаций совершать противоправные действия. Есть все правовые основания обращаться в соответствующие прокуратуру, следственные органы, а также органы госбезопаности с соответствующими заявлениями, отмечает юрист.
Например, в Санкт-Петербурге главный санврач ссылается на статьи 11, 29, 31, 33, 50 и 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", но ни одна из перечисленных статей закона не дает ему права принимать подобные решения, подчеркивает Парфентьев.
Он обращает внимание на то, что на платные клиники такой запрет обычно не распространяется, что указывает и на возможность коррупционной составляющей и приглашает компетентные органы к соответствующей проверке.
Что касается должностных полномочий главного санврача, то он установлен статьями 50, 51 п. 1 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Оба перечня исчерпывающие и закрытые. Полномочий приостанавливать оказание каких-либо видов плановой медицинской помощи всем гражданам или какой-то их категории в этих перечнях нет.
В результате есть основания полагать, что в таких решениях главсанврачей регионов есть признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 286 ("Превышение должностных полномочий") и 330 ("Самоуправство") Уголовного кодекса РФ.
Интересно, что в ряде регионов, где граждан оставили без медпомощи, еще и высокий процент вакцинированных от ковида. Так, Тюменская область является абсолютным лидером по стране - там 93% вакцинированных взрослых. Но из-за резкого роста заболеваемости медпомощь ограничили. То есть многих жителей принудили к ковид-вакцинации под предлогом необходимости создания коллективной защиты, а теперь лишили медпомощи под предлогом роста заболеваемости тем, от чего вакцинация должна была защитить. То же самое в других регионах: это происходит после массовой ковид-вакцинации и достижения высокого процента привитых.