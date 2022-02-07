Приостанавление оказания плановой медпомощи незаконно - эксперт

Действующее законодательство не дает главному санитарному врачу региона прав и полномочий приостанавливать оказание гражданам плановой медпомощи из-за ковида, об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который опубликовал в своем телеграм-канале подробный юридический анализ этого вопроса.

В последнее время решения о временном приостановлении в оказании медпомощи принято в ряде регионов под предлогом роста заболеваемости ковидом. Однако право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь гарантирует Конституция РФ (ст. 41), а профильный Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" запрещает отказ в оказании медицинской помощи (ст. 4 п. 7, ст. 11). То есть решение главсанврачей не просто противоречит Конституции и действующему законодательству, но и побуждает руководителей городских структур и медорганизаций совершать противоправные действия. Есть все правовые основания обращаться в соответствующие прокуратуру, следственные органы, а также органы госбезопаности с соответствующими заявлениями, отмечает юрист.

Например, в Санкт-Петербурге главный санврач ссылается на статьи 11, 29, 31, 33, 50 и 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", но ни одна из перечисленных статей закона не дает ему права принимать подобные решения , подчеркивает Парфентьев.

Он обращает внимание на то, что на платные клиники такой запрет обычно не распространяется, что указывает и на возможность коррупционной составляющей и приглашает компетентные органы к соответствующей проверке.

Что касается должностных полномочий главного санврача, то он установлен статьями 50, 51 п. 1 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Оба перечня исчерпывающие и закрытые. Полномочий приостанавливать оказание каких-либо видов плановой медицинской помощи всем гражданам или какой-то их категории в этих перечнях нет.

В результате есть основания полагать, что в таких решениях главсанврачей регионов есть признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 286 ("Превышение должностных полномочий") и 330 ("Самоуправство") Уголовного кодекса РФ.

Интересно, что в ряде регионов, где граждан оставили без медпомощи, еще и высокий процент вакцинированных от ковида. Так, Тюменская область является абсолютным лидером по стране - там 93% вакцинированных взрослых. Но из-за резкого роста заболеваемости медпомощь ограничили. То есть многих жителей принудили к ковид-вакцинации под предлогом необходимости создания коллективной защиты, а теперь лишили медпомощи под предлогом роста заболеваемости тем, от чего вакцинация должна была защитить. То же самое в других регионах: это происходит после массовой ковид-вакцинации и достижения высокого процента привитых.