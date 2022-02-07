Пенсионер из Владивостока получил 12 лет колонии по делу о госизмене

В Приморье пенсионер приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Как сообщает Приморский краевой суд, мужчина занимался сбором сведений о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок, составляющих гостайну. Информацию он собирался передать представителю иностранного государства.

По данным РИА Новости, речь идет о Викторе Королеве. В конце 2019 года он был арестован во Владивостоке, после чего этапирован в Москву. Сообщалось, что 69-летний уроженец Приморского края холост, имеет высшее образование, на момент задержания не был официально трудоустроен.

По данным следствия, Королев 15 лет занимался контрразведкой, выполняя задания российских спецслужб. Мужчина неоднократно посещал Китай по работе.