В Челябинской области арестовали мужчину, зарезавшего двухлетнюю девочку

Жителя Троицка, случайно зарезавшего двухлетнюю девочку во время бытового конфликта, заключили под стражу на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. Преступление он совершил в период непогашенной судимости.

Инцидент произошел ночью 4 февраля. Мужчина поссорился с сожительницей и попытался ударить ее ножом. На руках у женщины в этот момент находилась двухлетняя дочь. Ребенок получил ножевое ранение и в последствии скончался в больнице. Мужчине предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем, по неосторожности смерть потерпевшего, а также обвинение в покушении на убийство.