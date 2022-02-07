В Перми бывший полицейский стал начальником городского департамента общественной безопасности

Глава Перми Алексей Демкин назначил начальника городского департамента общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Им стал бывший полицейский Алексей Туров. К своим обязанностям он приступит с 8 февраля.

Алексей Туров окончил Нижегородский юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". В течение последних десятилетий служил в органах внутренних дел Российской Федерации. В частности, возглавлял Управление МВД России по городу Перми.