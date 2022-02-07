07 Февраля 2022
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Ярославле депутата от "ЕР" заподозрили в организации нарколаборатории

В Ярославской области задержан депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александр Бортников. Его подозревают в производстве наркотиков. Депутат еще в январе был заключен под стражу до 15 марта.

Сначала о задержании Бортникова написал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, сообщивший, что депутата вместе с приятелем подозревают в организации нарколаборатории по производству мефедрона. Изданию Regnum информацию подтвердил источник в органах власти.

Отец задержанного - председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игорь Бортников. И отец, и сын избирались от партии "Единая Россия".

Теги: депутат, накролаборатория, единая россия



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