В Ярославле депутата от "ЕР" заподозрили в организации нарколаборатории

В Ярославской области задержан депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александр Бортников. Его подозревают в производстве наркотиков. Депутат еще в январе был заключен под стражу до 15 марта.

Сначала о задержании Бортникова написал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, сообщивший, что депутата вместе с приятелем подозревают в организации нарколаборатории по производству мефедрона. Изданию Regnum информацию подтвердил источник в органах власти.

Отец задержанного - председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игорь Бортников. И отец, и сын избирались от партии "Единая Россия".