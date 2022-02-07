В "Автомобилисте" назвали несправедливой остановку регулярного чемпионата КХЛ

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" прокомментировал ситуацию с регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги, который не будет доигран в этом сезоне.

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Напомним, из-за высокой заболеваемости ковидом КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, отменив все оставшиеся до его окончания матчи. Положение команд в турнирной таблице, как гласит официальное заявление Лиги, определено по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Таким образом, "Автомобилист" не попал в плей-офф. Сезон для клуба завершен.

Как говорится в заявлении на официальном сайте уральцев, по регламенту турнира, утвержденному КХЛ, командам изначально предстояло сыграть 56 матчей, в то время как "Автомобилист" провел в сезоне-2021/22 всего 45 поединков, а в календарном 2022 году и вовсе только один матч.

"Таким образом, практически четверть регулярного чемпионата была еще впереди для нашей команды и в итоге осталась несыгранной. В этих матчах по спортивному принципу должно было решиться, какие команды заслуживают попадания в плей-офф и продолжения борьбы за Кубок Гагарина", - отмечается в заявлении.

В "Автомобилисте" назвали решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ "несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф".

"Данное решение, помимо своей неспортивности, наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги, лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнерами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея", - считают в клубе.

Тем не менее, в "Автомобилисте" признали, что по разным причинам команда не смогла показать того уровня хоккея, который обязана демонстрировать с имеющимся подбором игроков и поддержкой болельщиков.

"Руководство, игроки и тренеры "Автомобилиста" чувствуют вину за сезон-21/22 и просят прощения у болельщиков. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы такие результаты больше не повторились в будущем. Мы серьезно относимся к ответственности, лежащей на каждом из нас перед всеми людьми, которым небезразлична судьба нашей команды, и хотим, чтобы эту ответственность понимали, в том числе, и организаторы соревнований, принимающие судьбоносные решения", - заключили в клубе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин поделился мыслями о приостановке сезона Континентальной хоккейной лиги.