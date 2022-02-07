07 Февраля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск правительство автономного округа табличка администрация хмао (2003) | Фото: Накануне.ru

У губернатора Югры появились новые заместитель и советник

У главы ХМАО Натальи Комаровой появился новый заместитель, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Распоряжением губернатора с 7 февраля пост замглавы региона получила Ольга Литова, до этого руководившая управлением федеральной налоговой службы по Югре. На посту заместителя губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля советником губернатора Югры. В составе регионального правительства Ольга Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилищного и строительного надзора, по контролю и надзору в сфере здравоохранения, по контролю и надзору в сфере образования, по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, ветеринарную службу Югры.

Ольга Анатольевна Литова родилась 13 июля 1969 г. в селе Заводоуспенское Свердловской области. В налоговых органах работала с 1997 г. В 2010 г. была назначена на должность руководителя управления федеральной налоговой службы по Югре. Отмечена знаками отличия "Отличник министерства Российской Федерации по налогам и сборам", "Почётный работник федеральной налоговой службы", медалью "За содействие в обеспечении правопорядка" и другими наградами.

Теги: Наталья Комарова, Ольга Литова, Галина Максимова



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