07 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
iPhone 13 Apple Айфон (2021) | Фото: Apple

Санкции против РФ могут стоить производителям смартфонов $10 млрд в год

В случае введения санкций в отношении России потери доходов производителей смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme составят 760 млрд рублей (около $10 млрд) в год, сообщили в GS Group. Половина из этой суммы придется на Apple, пишет "Коммерсантъ".

По прогнозу аналитиков, в случае введения санкций доля ключевых производителей на российском рынке упадет с более чем 80% до 10–20%. При этом стоимость смартфонов самых крупных брендов увеличится на 15–20%, рассказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его мнению, вырастет параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, а также ввоз телефонов китайских и российских брендов.

Эксперты допускают, что поставки смартфонов в Россию могут снизиться и без санкций — из-за падения покупательской способности населения.

Ранее сообщалось о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что санкции ЕС против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий.

Теги: санкции, россия, производители смартфонов



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