07 Февраля 2022
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пчела, пчелы, соты (2018) | Фото:

"Это какие-то неправильные пчёлы": башкирские бортники митингуют против французских инвесторов

В Ишимбайском районе Башкирии пчеловоды-бортники устроили народный сход, протестуя против французского инвестпроекта, который уже второй год продвигают республиканские власти. Жители деревень Саргаево, Исякеево и Ибраево высказались против передачи земли в аренду французам под разведение пчел.

"У нас есть свои пасеки, у нас есть своя башкирская порода пчел и нам здесь другие породы пчел, которые будут портить наши, не нужны!" – цитирует недовольных Telegram-канал "Футляр для курая", припоминая главе республики Радию Хабирову "чоповцев и титушек" при попытке штурма шихана Куштау.

О появлении французских инвесторов стало известно в начале 2021 года. Заявлялось, что европейцы хотят потратить огромные средства – около 4 млрд руб. – на развитие пчеловодства в регионе. Планировалось сформировать 50 тыс. пчелосемей, что дало бы 7 тыс. тонн меда ежегодно. Его планировалось поставлять на экспорт. Хабиров сообщал, что проект был одобрен для включения в число приоритетных для Башкирии.

Правда, уже тогда представители отрасли говорили о неоднозначной реакции местных бортников на появление иностранцев. "Часть пчеловодов категорически против. И их можно понять: за многие годы народ привык — от государства можно ожидать все, что угодно. Опасения нагнетаются и от недостатка информации со стороны правительства республики. Пройдет инвестчас, информация попала в СМИ, и все, затем месяц-два и полгода тишина. И вот народ гадает: что же там делается. Но мы считаем, что новые технологии республике нужны и проект сам по себе — идея хорошая. Но при этом мы просим ясности и поэтапного постоянного информирования о происходящем", - заявил в интервью "Татар-информ" член совета общественной организации "Пчеловоды Башкирии" Александр Соколов.

Также эксперты возмущались ситуацией с вырубкой липы, которая необходима для разведения пчел: "У правительства нашего двойное противоречивое мышление: с одной стороны Минлесхоз обосновывает нам, что липу можно рубить, а с другой — нам говорят: давайте развивать пчеловодство, даже вот инвесторов приглашаем. Непонятная политика. Нужна республиканская госпрограмма по сохранению и восстановлению липы. Нужны заказники липы. Пчеловодов очень волнует, что начнется массовый завоз южных рас пчел. Нужна госдотация местным племхозяйствам".

Теги: пчеловоды, протест, башкирия, инвесторы, иностранцы, пчелы



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