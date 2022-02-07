В Югре медики высказались о выписке 93-летнией пациентки "с синяками" и коронавирусом

В Сургуте разразился скандал: родственники 93-летней пациентки окружной клинической больницы заявили о том, что после лечения её выписали "всю в синяках" и с положительным результатом теста на коронавирус. Медики отметили, что выписка случилась только после стабилизации состояния, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Моей бабушке 93 года. Она является ветераном, тружеником тыла. 23 января её увезли в инфекционное отделение сургутской больницы с ковидом. Дальше её переводили с одного отделения в другое. Позже её положили в реанимацию. Спустя несколько дней она вернулась в палату. 5 февраля нам позвонили и сказали, чтобы мы забирали её, хотя результат теста на "корону" до сих пор положительный. Мы ответили, что к вечеру сможем забрать. Тут же они нашли "ГАЗель" и отправили её к нам. Когда они приехали, у меня был шок. Бабушка была раздета. Её вещей нет. Подняли домой, я увидела ужас. Бабушка была вся синяя, запуганная, язык и рот покрыты коркой (постоянно просит пить), цепочки с крестиком нет, выписки нет. Дали листочек с рекомендациями", - написала в одной из групп "ВКонтакте" Мария Макарова.

В департаменте здравоохранения Югры Накануне.RU сообщили, что пациентка лечилась в Сургутской ОКБ 23 января – 5 февраля. 27 января её перевели из инфекционного отделения №5 на базе КУ "Сургутского клинического противотуберкулёзного диспансера" в реанимационно-анестезиологическое отделение №3 (РАО №3) из-за того, что ей стало хуже. 1 февраля ей стало лучше, на фоне проводимого лечения её перевели в инфекционное отделение №2 Сургутской ОКБ. Когда состояние пациентки стало стабильным, её выписали с рекомендациями для дальнейшего лечения и наблюдения в амбулаторных условиях. Информацию о её лечении передали в поликлинику по месту жительства.

Комментируя перевозку старушки домой, медики отметили, что транспортировка маломобильных граждан домой после лечения не входит в функции медицинской организации.

"Поскольку в день выписки пациентки родственники отказались (по личным мотивам) самостоятельно увезти пациентку домой, медицинской организацией принято решение помочь ей. Во время перевозки пациентка была укрыта одеялами. Когда её привезли домой, родственники были дома. Считаем важным сообщить, что во время перевозки родные пациентки не жаловались на организацию и оказание медицинской помощи. Личные вещи (одежда, цепочка с крестиком), а также выписку из стационара врач привёз 6 февраля пациентке домой и в тот же день передал родственникам. По изложенным в обращении фактам в Сургутской ОКБ проведён внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились", - подытожили в департаменте.