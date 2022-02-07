Жителям Екатеринбурга предлагают новые места для проведения традиционной ярмарки выходного дня

В администрации Екатеринбурга рассматривают новое место для проведения ярмарки выходного дня, которая традиционно проходит на Площади 1905 года. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Иван Бескрестнов. По его словам, причиной обсуждения стала, в том числе, и невозможность использования площади в качестве парковки на протяжении всех выходных.

"С 2015 года у нас на площади проходят ярмарки выходного дня. Проведение ярмарки подразумевает освобождение парковочного пространства на все выходные дни, что доставляет определенные неудобства для граждан. Сегодня мы предлагаем горожанам для обсуждения следующие варианты. Рассмотрим информативное проведение ярмарки на площадке на пересечении улицы Репина и Татищева, площадка на пересечение переулка Банковский с переулком Театральный а также Площадь 1905 года", - сообщил Иван Бескрестнов.

Он также добавил, что опрос продлится ровно 7 дней, а итоги будут размещены на официальных источниках. При этом перенос площадки для ярмарки пока носит только рекомендательный характер, а сам опрос пока что служит только для, чтобы узнать мнение горожан.



"Разрабатывается новый дизайн-макет ярмарки и новый вид торгового оборудования, которые постараемся внедрить в этом году", - подытожил председатель.

Напомним, что ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов также планировал отказаться от Площади 1905 года, как от традиционного места строительства Ледового городка. Вместо этого градоначальник предложил организовать в центре города общественный каток.