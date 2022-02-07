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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Адвокат Валерия Родина обжаловал приговор видному уральскому энергетику

На приговор бывшему гендиректору ОАО "МРСК Урала" (ныне "Россети Урал") Валерию Родину поступила апелляция.

Напомним, что видному уральскому энергетику вменялось уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в декабре 2013 года руководитель "МРСК Урала" представил в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 уточненные декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Как посчитали в ведомстве, они содержали ложные сведения о затратах, связанных с текущей финансовой деятельностью и внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке.

"В результате организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за 2011 и 2012 годы в особо крупном размере в общей сумме свыше 409 млн рублей", - заявляли в прокуратуре.

Валерий Родин(2020)|Фото: Пресс-служба "МРСК Урала"

В январе Мещанский районный суд Москвы вынес свой приговор: Родину был назначен штраф в размере 450 тысяч рублей. Однако экс-глава энергокомпании был освобожден от наказания в силу действующего акта об амнистии.

Тем не менее, на приговор поступила апелляция. Как сообщили Накануне.RU в Мещанском суде, жалобу подал адвокат Валерия Родина. Она поступила в суд на прошлой неделе, дата рассмотрения пока не назначена. Рассматривать апелляцию будет Московский городской суд.

Напомним, что источники на энергетическом рынке считали обвинения в адрес Валерия Родина весьма спорными.

Теги: Родин, приговор, суд, апелляция



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