07 Февраля 2022
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Образование Санкт-Петербург
школа доска мел ребенок (2011) | Фото:ngs70.ru

Из петербургской гимназии уволили учительницу за чтение школьникам стихов Хармса

В Петербурге администрация гимназии №168 попросила учительницу написать заявление об увольнении после чтения на уроке десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По словам Серафимы Сапрыкиной, администрация гимназии назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов".

"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", - написала педагог в Facebook.

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил, что попросит городской комитет по образованию проверить увольнение.

Он назвал эту историю "дикой" и высказал мнение, что "такое не должно сходить с рук". Депутат заявил, что будет требовать проверки и принятия мер, пишет Regnum.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области высказался о скандале в школе №3 в Реже, где учитель по ошибке отправила детям на прочтение якобы "эротическую" сказку Александра Пушкина.

Напомним, речь идет о произведении Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей", которое случайно было отправлено в электронный дневник ученикам 4-го класса. После этого учительница изменила домашнее задание на "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", однако в школе ее все равно привлекли к дисциплинарному наказанию.

В управлении образования Режа заявляли, что в данной ситуации они полностью на стороне учителя.

Теги: учительница, даниил хармс, стихи, александр введенский



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