07 Февраля 2022
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Спорт
Хоккеистки сборной России (команды ОКР) в масках на зимних Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Associated Press / Petr David Josek

Хоккеистки Канады и России вышли играть в масках на ОИ в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине скандал. Хоккеистки Канады и России (на нынешних ОИ − команда Олимпийского комитета России) вышли играть на лёд в медицинских масках.

По информации издания "Спорт-Экспресс", представители североамериканской сборной перед матчем группового этапа потребовали предоставить результаты утренних тестов на коронавирус российской команды. Это связано с тем, что ранее сразу у нескольких наших спортсменок были положительные результаты. В сегодняшней игре они участия не принимают.

Но осуществить это не удалось из-за того, что организаторы соревнований сегодня не проверяли хоккеисток на ковид, а последние тесты проводились накануне. В итоге после долгих консультаций сборных и представителей Международного олимпийского комитета (МОК) сборные согласились выйти на лёд в масках. Встреча стартовала с задержкой в час.

Ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова. По её словам, это организаторский сбой, который повлияет на их имидж.

"Ситуация, конечно, абсолютно абсурдная: играть в масках в хоккей невозможно, задохнуться же можно. Первый раз такое в мире происходит, чушь полнейшая", − сказала Журова в комментарии порталу Sport24.

Отметим, что к третьему периоду российская сборная сняла респираторные маски. Также поступили и судьи. Однако сборная Канады продолжает играть в масках. Счёт к заключительному отрезку игры − 5:1 в пользу Канады.

Теги: хоккей, маски, сборная России, сборная Канады, Олимпийские игры в Пекине



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