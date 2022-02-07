07 Февраля 2022
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Происшествия Московская область
Кострома, банкомат, грабители (2019) | Фото: УМВД по Костромской области

В Подмосковье вор погиб, пытаясь взорвать банкомат

В подмосковной Ивантеевке вор погиб при попытке взорвать банкомат в отделении Сбербанка.

По предварительным данным, взрыв произошел глубокой ночью в отделении банка в Студенческом проезде. На месте происшествия приехавшие полицейские обнаружили тело молодого мужчины. Известно, что у погибшего был сообщник, он, вероятно, получил травмы, но успел скрыться.

Скорее всего, воры, пытаясь взорвать банкомат и получить доступ к деньгам, закачали в аппарат газ, но он взорвался раньше, чем они успели отойти на безопасное расстояние, передает портал Vesti.Ru.

Теги: банкомат, взрыв, вор



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