В Подмосковье вор погиб, пытаясь взорвать банкомат

В подмосковной Ивантеевке вор погиб при попытке взорвать банкомат в отделении Сбербанка.

По предварительным данным, взрыв произошел глубокой ночью в отделении банка в Студенческом проезде. На месте происшествия приехавшие полицейские обнаружили тело молодого мужчины. Известно, что у погибшего был сообщник, он, вероятно, получил травмы, но успел скрыться.

Скорее всего, воры, пытаясь взорвать банкомат и получить доступ к деньгам, закачали в аппарат газ, но он взорвался раньше, чем они успели отойти на безопасное расстояние, передает портал Vesti.Ru.