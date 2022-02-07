07 Февраля 2022
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Общество Новосибирская область
медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Дистанционное взаимодействие с пациентами и усиление первичного звена медицины - медики Новосибирской области усиливают борьбу с пандемией

Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области, посвященное мерам по противодействию коронавирусной инфекции провел губернатор Андрей Травников, передает корреспондент Накануне.RU.

Медики Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. За минувшую неделю служба скорой помощи совершила 18 703 выезда. Служба 122 также работает с максимальными нагрузками, за неделю отработано 153 058 обращений граждан, это фактически звонки от 5% жителей Новосибирской области. В предыдущие годы на пике ОРВИ на телефон экстренной медицинской службы региона поступало не более 24 тысяч обращений в неделю. На территории города Новосибирска сегодня работают 330 ковидных бригад скорой помощи.

Такие данным были приведены в докладах министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александра Щербатова на оперативном совещании, которое провел губернатор.

Губернатор Андрей Травников отметил, что с учётом лёгкого течения заболевания, особенно у ранее вакцинированных, сегодня главная проблема – это чрезмерная нагрузка на первичное звено. "Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и с потоком выздоравливающих и закрывающих больничные листы. Последние решения Минздрава России и Главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем людям, кто легко переносит ОРВИ и COVID-19", - констатировал губернатор.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Также губернатор пояснил, что всеобщий карантин в образовательных учреждениях региона будет продлён до конца этой недели, затем будет принято решение, исходя из тенденций и нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Константин Хальзов отметил, что последние решения Роспотребнадзора меняют тактику организации медицинской помощи на амбулаторном этапе. "Теперь у нас есть официальные полномочия осуществлять посредством телемедицинской консультации или по аудиозвонку постановку диагноза, открытие и закрытие больничных листов. Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Новосибирская сфера здравоохранения предпринимает адекватные развитию ситуации меры. Минздрав региона усиливает работу первичного звена, берёт на себя контроль разделения потоков в тех поликлиниках, где это возможно. Там, где разделить потоки невозможно, выделяются обособленные подразделения для принятия только выздоравливающих, для закрытия больничных листов. Расширяется практика по дистанционному мониторингу "лёгких" больных – число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона увеличивается. Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы – сегодня все технические возможности для этого есть", - сказал Хальзов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе также продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19. На данный момент в регион поступило 2 млн 99 тысяч. 675 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 519 тысяч 935 человек, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 435 тысяч 695 жителей Новосибирской области. Показатель вакцинации жителей возрастной категории 60+ – 509 тысяч 161 человек.

Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)(2021)|Фото: Накануне.RU

За последние сутки зарегистрировано 3129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 100 пациентов с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4369 коек, свободными сегодня содержатся около 20% от этого фонда. На этой неделе минздрав примет решение о перепрофилировании ещё одного стационара – городскую клиническую больницу №3 – чтобы обеспечить койкоместами всех, нуждающихся в госпитализации.

Как уже сообщало Накануне.RU, в начале января губернатор Андрей Травников поручил усилить мощности колл-центров сферы здравоохранения Новосибирской области.

Теги: андрей травников, пациенты, колл-центр, коронавирусная инфекция, вакцинация, телемедицина



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