Власти Новосибирска отменили выборы животного-талисмана после скандальной победы орангутана

Власти Новосибирска остановили выборы животного-талисмана города из числа обитателей зоопарка. Вице-мэр Анна Терешкова сообщила журналистам, что такую просьбу выразили сотрудники самого зоопарка. По словам чиновницы, в процесс выборов "вмешались организованные группы".

Вообще, на выборах победил орангутан Бату. Из невинного и забавного развлечения выборы животного-талисмана в минувшие выходные превратились в настоящие политические баталии. Кандидатуру орангутана поддержали оппозиционные политики и блогеры, после чего начали стремительно и неправдоподобно подрастать рейтинги других животных. В СМИ появились сообщения о недовольстве сибирского полпредства президента. В итоге власти назвали идею голосования "дискредитирующей".

Терешкова сообщила, что талисман города все равно выберут, но уже без участия конкретных животных из зоопарка.