Виновницу ДТП, в котором умерла беременная и изуродован ребенок, приговорили к трем годам

Камышловский районный суд признал жительницу Сухого Лога виновной в ДТП годовой давности, в результате которого скончались пенсионерка и беременная женщина, а лицо 3-летнего ребенка было обезображено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 7 февраля 2021 года на трассе "Тюмень – Екатеринбург". В тот день женщина-водитель не справилась с управлением "Ниссан Тиида" и выехала на встречную полосу, допустила занос и столкновение с "Лада-Калина".

В результате аварии водитель отечественного авто получил закрытый перелом бедренной кости и ушибы головного мозга. На переднем сиденье в специальном детском автокресле находился ребенок 2018 г.р., который получил переломы бедренной кости и глубокие раны правой щечной области, нанесенные осколком разбившегося лобового стекла. Позднее экспертиза заключила, что данные повреждения являются неизгладимым обезображиванием лица, которое не исчезнет без хирургического вмешательства. Помимо этого, скончались обе пассажирки авто, находящиеся на заднем сидении: беременная женщина, 1989 г.р., и пожилая женщина, 1955 г.р.

Водитель "Ниссана" свою вину в преступлении так и не признала, заверяла, что предприняла все зависящие от нее меры, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем. Несмотря на это, суд назначил виновнице ДТП 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Судебный акт не вступил в законную силу.