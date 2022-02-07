07 Февраля 2022
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Происшествия В бывшем СССР
криминал преступление наручники (2008) | Фото: www.anspress.com

В Казахстане арестовали экс-замглавы КНБ

Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина заключили под стражу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на КНБ.

Уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно".

Ранее под арест взяли бывшего главу КНБ Казахстана Карима Масимова и другого его экс-заместителя Ануара Садыкулова. Их подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти.

О задержании Масимова сообщалось 8 января, во время массовых беспорядков в стране. По одной из версий, организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности.

17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша.

Напомним, Абиш является племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 7 января местные СМИ сообщили о задержании Самата Абиша. Однако позже эти сведения опровергли.

Теги: казахстан, кнб, даулет ергожин



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