07 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге рецидивист ограбил магазин, в котором оставил свой паспорт

В Екатеринбурге задержан напавший на магазин разбойник. Найти его не составило никакого труда – он сам оставил там свой паспорт.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в воскресенье вечером наряду, патрулировавшему микрорайон Уралмаш, поступил сигнал, что неизвестный, угрожая газовым баллончиком, похитил деньги в продуктовом павильоне на улице Красных командиров. Встретившая росгвардейцев работница торговой точки рассказала, что ранее этот посетитель уже бывал в магазине и оставил под залог свой паспорт, данные которого могли бы помочь в поисках преступника.

Вскоре на той же улице силовики задержали пешехода, подходящего под описание разыскиваемого. Экипаж доставил его в полицию для разбирательства, а потерпевшая опознала в нем своего обидчика. Задержанным оказался 38-летний уралец, судимый за грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года на Урале был задержан дерзкий грабитель, который хотел уехать с места преступления на такси.

Теги: магазин, паспорт, Росгвардия, Екатеринбург



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