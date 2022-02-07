В Екатеринбурге рецидивист ограбил магазин, в котором оставил свой паспорт

В Екатеринбурге задержан напавший на магазин разбойник. Найти его не составило никакого труда – он сам оставил там свой паспорт.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в воскресенье вечером наряду, патрулировавшему микрорайон Уралмаш, поступил сигнал, что неизвестный, угрожая газовым баллончиком, похитил деньги в продуктовом павильоне на улице Красных командиров. Встретившая росгвардейцев работница торговой точки рассказала, что ранее этот посетитель уже бывал в магазине и оставил под залог свой паспорт, данные которого могли бы помочь в поисках преступника.

Вскоре на той же улице силовики задержали пешехода, подходящего под описание разыскиваемого. Экипаж доставил его в полицию для разбирательства, а потерпевшая опознала в нем своего обидчика. Задержанным оказался 38-летний уралец, судимый за грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года на Урале был задержан дерзкий грабитель, который хотел уехать с места преступления на такси.