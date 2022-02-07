На городском пруду Екатеринбурга появилась надпись "За мир"

На льду городского пруда в Екатеринбурге появилась надпись "За мир", по всей видимости, вытоптанная активистами партии "Гражданская инициатива".

Как сообщила Накануне.RU председатель Свердловского регионального отделения партии Ирина Скачкова, надпись хорошо видно из окон Законодательного собрания и правительства Свердловской области, так как находится она рядом со сквером у Драмтеатра.

Вероятно, надпись является рекламой активистов к ближайшему митингу за мирное существование между народами. Акция согласована и пройдет 12 февраля в 14.00 в парке Южный.

"Угроза войны все больше волнует горожан. Вероятность этого печального события вызывает у людей отнюдь не патриотические чувства и рост рейтингов первых лиц, как ожидали в правительстве. Наоборот, все больше екатеринбуржцев понимает, насколько ценны мир и сотрудничество России с другими государствами", - рассказала Скачкова.

Напомним, что она также являлась организатором митинга "против агрессивной политики правительства России". Аналогичная акция с антивоенной тематикой прошла и 15 января в сквере на углу улиц 8 Марта — Большакова.