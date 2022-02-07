Пермяки снова пожаловались на очереди в больницах: тенденция понедельника

Пермяки по-прежнему жалуются на очереди в поликлиниках в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очереди в пермских больницах становятся неприятной тенденцией понедельника. Второй этаж поликлиники на Братьев Игнатовых. На первом этаже просвета коридора не видно вовсе", - говорит автор сообщения.

Отметим, что в прошлый понедельник в Перми образовались очереди из людей с симптомами ОРВИ, которые не могли попасть на прием к врачу. Пациенты ждали прием на улице. Длина очереди могла растянуться на три этажа. В среднем время ожидания составляло от четырех до шести часов. Люди, которые просто простыли, находились рядом с теми, у кого был подтвержден коронавирус. Некоторым в очередях становилось плохо.

Общественники сообщают, что коллапс образовался из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и неграмотных действий властей. С 25 января поликлиники Перми приостановили прием пациентов. Больные с симптомами ОРВИ и ковида должны были обращаться не в поликлинику по месту жительства, а в так называемые "ковидные центры". После появления километровых очередей, больные вновь могут обращаться в поликлинику по месту жительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что лично наблюдает за очередями в поликлиниках по камерам видеонаблюдения. Глава региона заверил премьера, что ситуация находится под контролем.