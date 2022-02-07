07 Февраля 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

ЦБ на этой неделе снова поднимет ключевую ставку - аналитики

Аналитики финансового рынка сходятся во мнении, что в ближайшую пятницу Центральный банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и вновь повысит ключевую ставку. Вопрос только в шаге повышения.
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Никто из экспертов не считает, что ставка может остаться на текущей отметке в 8,5%.

Большинство аналитиков склоняется к мысли, что ставка будет повышена сразу на 1%, еще некоторое количество полагают, что увеличение составит 0,5%. И только единицы прогнозируют минимальный шаг ставки, пишут "Ведомости".

Главным проинфляционным фактором остается инфляция, которая, вопреки словам министра финансов России, не замедляется. Также очень высоки инфляционные ожидания россиян: в январе медианная оценка ожидаемой гражданами в этом году инфляции составила 13,7%. Напомним, ЦБ считает, что к концу этого года инфляция может снизиться до 4%.

Теги: цб, ключевая ставка, повышение, инфляция



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