07 Февраля 2022
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Экономика
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ усилит контроль банков за денежными операциями клиентов

Правительство поставило перед Центробанком задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют.

Несмотря на формально рекомендательный характер мер, их выполнение станет обязательным, отмечает издание.

Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.

Речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, утвержденных в сентябре прошлого года.

ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с "необычно большим количеством" граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Подозрительными будут считать "значительные объемы" операций между гражданами - более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

В декабре сообщалось, что Центробанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Однако в ЦБ заявили, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями. Речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино, отметил регулятор.

Теги: банки, денежные операции, центробанк



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