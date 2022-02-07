В школах Нягани еще на неделю продлили дистант из-за ОРВИ

Дистанционное обучение для школьников Нягани (ХМАО-Югра) продлено до 14 февраля. Причиной стал продолжающийся рост заболеваемости ОРВИ среди детей, сообщают в пресс-службе городской администрации. При этом основной всплеск заболеваемости приходится на возрастную группу от 15 до 17 лет.



"К сожалению, недельного карантина оказалось недостаточно, и мы продолжаем фиксировать рост случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ. Пороговое значение заболеваемости превышено в 5,6 раз. Всего ОРВИ болеют 1тыс. 392 ребенка. Под наблюдением в Няганской городской детской поликлинике с COVID-19 находится 140 детей. Лечение в окружной больнице проходит 8 ребят", - отметил глава Нягани Иван Ямашев.

Перейти на удаленный формат обучения также рекомендовано Няганскому технологическому колледжу. В это же время до 14 февраля на дистанте остаются и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.

Напомним, что ранее в школах Мегиона также продлили дистанционный формат обучения до 15 февраля и до 13 февраля - в школах Лангепаса. Помимо этого, на удаленке до 8 февраля переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске и Ханты-Мансийске.