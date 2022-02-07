07 Февраля 2022
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Общество В России
смог, выбросы, экология (2018) | Фото: pixabay.com

Число загрязнений воздуха в России за год выросло на четверть и стало рекордным за 17 лет

В 2021 году в России зафиксировано рекордное за последние 17 лет количество загрязнений воздуха высокого уровня. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета. Чаще всего загрязнения фиксировались в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Иркутской областях и Бурятии.

"В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов", - цитирует ТАСС выводы исследования.

При этом рекордные значения по загрязнениям Росгидромет фиксирует уже второй год подряд.

"Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз", - уточняется в исследовании.

Теги: загрязнение воздуха, рекорд, россия



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