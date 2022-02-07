Избирком завершил прием документов от кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила прием документов от кандидатов и избирательных объединений, намеренных участвовать в дополнительных выборах в городскую думу.

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме уральской столицы, в одномандатных избирательных округах №2 и №10 выдвинуты по девять кандидатов, в том числе по семь от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Яблоко", "Новые люди" и "Российский общенародный союз". В порядке самовыдвижения в довыборах участвуют четыре кандидата, которым предстоит сбор подписей избирателей, как и кандидатам от "Российского общенародного союза".

Среди выдвинутых по двум округам – пять женщин и 13 мужчин. Как уточнили в избиркоме, 17 кандидатов имеют высшее образование, а 16 постоянно проживают в Екатеринбурге.

Напомним, что довыборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на 27 марта этого года.