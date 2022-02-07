Минпросвещения создало список лиц, которые не смогут заниматься в России просветительской деятельностью

Министерство просвещения России подготовило постановление к принятому в прошлом году закону о просветительской деятельности. Оно определяет, каким людям и организациям не дадут заниматься просвещением в России.

Все иностранные организации, желающие заниматься просветительской деятельностью в России, должны будут подать заявление в Минпросвещения, Минобрнауки и другие федеральные органы, к которым относится конкретное образовательное учреждение. Ведомства должны будут согласовать или отклонить заявку в течение месяца.

Основания для отклонения заявок:

- организация признана нежелательной в России;

- иностранные лица находятся в списке тех, кому запрещен въезд в страну,

- у иностранца есть непогашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Также ведомства смогут отозвать разрешение на просветительскую деятельность, если такие факты обнаружатся за уже работающими в России организациями.