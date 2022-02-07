Сборная Сенегала впервые стала обладателем Кубка африканских наций

Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала обладателем Кубка африканских наций.

Решающий матч против сборной Египта завершился в основное и дополнительное время со счётом 0:0. На 7-й минуте игры один из лидеров Сенегала, форвард Ливерпуля "Садио Мане" не реализовал пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых ударов всё же более точными оказались сенегальцы - 4:2. Причём решающий удар реализовал Садио Мане.

Для Сенегала это первая победа на Кубке африканских наций. Ранее они дважды играли в финале турнира. У Египта же семь побед на континентальном кубке, что является рекордом.