07 Февраля 2022
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Садио Мане и Мохамед Салах на Кубке африканских наций-2022 (2022) | Фото: Charly Triballeau / AFP via Getty Images

Сборная Сенегала впервые стала обладателем Кубка африканских наций

Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала обладателем Кубка африканских наций.

Решающий матч против сборной Египта завершился в основное и дополнительное время со счётом 0:0. На 7-й минуте игры один из лидеров Сенегала, форвард Ливерпуля "Садио Мане" не реализовал пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых ударов всё же более точными оказались сенегальцы - 4:2. Причём решающий удар реализовал Садио Мане.

Для Сенегала это первая победа на Кубке африканских наций. Ранее они дважды играли в финале турнира. У Египта же семь побед на континентальном кубке, что является рекордом.

Теги: футбол, Кубок африканских наций, сборная Сенегала, сборная Египта



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