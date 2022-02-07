В Екатеринбурге бездомная собака прокусила ногу ребенку

В Екатеринбурге на улице Репина, 84 на женщину с ребенком напала бездомная собака, укусив последнего за ногу. Укус оказался настолько сильным, что даже через зимнюю одежду у мальчика остались кровоподтеки, сообщает "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на мать пострадавшего.

Инцидент произошел еще 5 февраля. По словам женщины, они с сыном разговаривали по дороге домой и никого не трогали. Собака напала сзади, причем совершенно внезапно: не было ни лая, ни рыка.

"Ребенок от испуга сильно закричал и отбежал в сторону. Я закричала от неожиданности тоже (в ситуации такой впервые). Через минуту вокруг нас уже была вся стая, штук, наверное, 8. Отчетливо запомнила желтые чипы на обоих ушах. Остальные не нападали, просто стояли вокруг. Потом разбежались", - рассказала мама мальчика.

Напомним, что за две недели градоначальники Свердловской области должны организовать отлов и стерилизацию всех бродячих собак. Такое распоряжение отдал глава региона Евгений Куйвашев в прошлую пятницу, однако после этого сразу столкнулся со шквалом критики со стороны свердловчан.