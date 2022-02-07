07 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

В Екатеринбурге должника по алиментам поймали на парных родах его второй жены

Судебные приставы поймали должника по алиментам прямо в роддоме, где он со второй супругой принимал участие в парных родах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. За накопившийся долг перед своим несовершеннолетним сыном, мужчине грозит уголовная ответственность.

Изначально, по решению приставов, отец 9-летнего мальчика должен был ежемесячно выплачивать порядка 26 тыс. рублей, что приравнивалось к 2,046 размерам прожиточного минимума в Свердловской области. Однако свердловчанин неоднократно уклонялся от своих прямых обязанностей и накопил задолженность перед сыном порядка 2 млн рублей, за что суд и назначил ему административное наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Спустя год после отбытия наказания мужчина выплатил только около 10 тыс. рублей. Более того, должник также начал скрываться от приставов и не являлся на прием.

Позднее стало известно, что екатеринбуржец будет принимать участие в парных родах со своей второй супругой. Прямо из роддома уже дважды отец и был доставлен в отделение судебных приставов для дачи объяснений о причинах неуплаты алиментов, а также составления рапорта о привлечении должника к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Теги: алименты, должник, роды, задержание, Екатеринбург



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