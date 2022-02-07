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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Российские фигуристы завоевали "золото" на командном турнире Олимпиады

Россияне завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию, который стартовал еще до официального открытия Олимпиады в Пекине.

Победу нашей команды обеспечили лидеры сборной: Марк Кондратюк (одиночное катание, третий после короткой программы (КП), второй – после произвольной программы (ПП), Камила Валиева (первая в обеих программах), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары, вторые после КП, первые в ПП), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцы на льду, вторые после КП и ПП).

В отличие от команд других стран Россия не делала замен участников после короткой программы. Также турнир был ознаменован формальным рекордом Камилы Валиевой: россиянка стала первой девушкой, исполнившей на олимпийском льду четверной прыжок (хотя девушки прыгают их на других первенствах уже несколько лет).

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине(2022)|Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Не обошлось и без помарок: Галлямов и Мишина упали в произвольной программе на последней поддержке, Кацалапов на секунду передержал партнершу в поддержке, за что россияне получили штрафное снижение оценки на один балл (и американцы опередили их именно на один балл). Тем не менее, в целом мощное выступление позволило досрочно завоевать высшую награду, а катанием Валиевой в произвольной программе уже просто наслаждаться со спокойным сердцем.

Теперь сборная Олимпийского комитета России выходит на первое место в общекомандном зачете Игр с двумя золотыми медалями, двумя серебряными и двумя бронзовыми.

Теги: фигурное катание, командный турнир, олимпиада в пекине



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