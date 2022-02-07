Большинство заболевших "омикроном" в Свердловской области не выезжали за границу

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили последние данные по штамму коронавируса "омикрон", который выявили в регионе.

По данным на конец прошлой недели, на Среднем Урале зарегистрировано 99 случаев заражения "омикроном". 15 заболевших привезли его из-за рубежа: четыре случая из ОАЭ, по три случая из Доминиканской республики и Турции; два случая из Казахстана; по одному случаю из Египта, Болгарии и Испании.

При этом 84 заболевших, у которых выявлен генетически модифированный штамм вируса, за границу не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас по каждому отдельному случаю проводится свое эпидрасследование.

Напомним, ранее стало известно, сколько миллионов область получит на борьбу с "омикроном". Правительство России выделило региону на эти цели средства из федерального бюджета.