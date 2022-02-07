В Госдуме предложили дать россиянам право на любую самооборону при защите жилища

Депутаты Госдумы подготовили инициативу, разрешающую гражданам всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом сообщают "Известия".

"Мы считаем, что формула "мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве", — заявил заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, недопустимо, чтобы человек, который защищался от злоумышленника, сам мог оказаться на скамье подсудимых.

Законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. В случае его утверждения гражданам разрешат превышать пределы допустимой самообороны в случае угрозы жизни при нападении.

Тема такого изменения законодательства поднималась ранее, но не была поддержана. В 2019 году в Госдуме готовился законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Его автором являлся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2013 году этот законопроект был отклонен, он также был внесен ЛДПР.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин провел заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где этот вопрос вновь обсуждался. Глава государства дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне.