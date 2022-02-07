Москва и Петербург - лидеры в рейтинге регионов по вкладам населения

Около четверти миллиона рублей вкладов в банках приходятся в среднем на каждого россиянина, при этом москвичи "богаче" жителей остальных субъектов в шесть раз, а петербуржцы – более чем в три раза.

В конце перечня оказались жители республик Северного Кавказа, говорится в исследовании РИА "Новости".

Объем вкладов в пересчете на одного жителя страны находится на уровне 249 тыс. руб.

При этом наблюдается значительная дифференциация вкладов как по размеру у отдельных россиян, так и в разрезе регионов РФ.

В частности, средний размер вкладов в банках в разных регионах отличается многократно.

Напомним, налогом на доход по банковским депозитам облагается не вся сумма, полученная по процентам, а только та ее часть, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода.