Ритейл в регионах России снизил наценки на базовые товары

Федеральная антимонопольная служба России подключает субъекты к ограничению наценок на социально значимые товары.

ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты. Как результат, к сокращению надбавки уже присоединились продавцы Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея.

На минувшей неделе Минпромторг и Минсельхоз договорились с федеральными сетями об ограничении наценок в 5% на хлебную, молочную продукцию, сахар и "борщевой набор". В прошлом году средняя надбавка в магазинах на социально значимые продукты была на уровне 16%, пишут "Известия".

Напомним, Генпрокуратура России провела проверку на предмет необоснованного завышения цен на продукты в магазинах. Руководителям торговых организаций объявлено почти 2 тыс. предостережений - в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, в Москве и других регионах.