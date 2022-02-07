07 Февраля 2022
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Экономика В России
Такси, шашечки, эмблема (2015) | Фото: nyaski.ru

СМИ: агрегаторов такси подозревают в нарушении конкуренции

Главных агрегаторов такси в России подозревают в ценовом сговоре.

Федеральная антимонопольная служба изучит материалы после расследования антимонопольщиков из Евразийской экономической комиссии. ЕЭК в 2021 году установила, что пять агрегаторов, скорее всего, координировали действия, которые привели или могли привести к установлению и поддержанию согласованных цен на рынке.

Среди возможных нарушителей называются "Яндекс.Такси", китайский DiDi, Gett, "Ситимобил" и эстонский Bolt. Экономическая комиссия не может самостоятельно наказать компании, так как нарушения выявлены на территории отдельных стран-членов ЕАЭС, а не на всем трансграничном рынке.

Однако если ФАС подтвердит опасения комиссии, то в РФ компаниям-агрегаторам может грозить штраф до 15% выручки, пишут "Известия".

Ранее кабмин России устранил межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима, в рамках которого в стране будут запущены беспилотные такси.

Теги: такси, перевозки, ФАС



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