Western Union прекратит выполнять переводы внутри России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России.

Об этом следует из письма в адрес банков-партнеров. Решение вызвано тем, что востребованность внутрироссийских переводов на рынке низка. При этом компания намерена выполнять трансграничные переводы в штатном режиме.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, с 1 апреля смогут вернуть средства в отделениях "Почты России". Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб., сообщает РБК.

Напомним, Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. ЦБ заявляет, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.