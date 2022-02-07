07 Февраля 2022
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Экономика В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: beauty-galaxy.ru

Western Union прекратит выполнять переводы внутри России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России.

Об этом следует из письма в адрес банков-партнеров. Решение вызвано тем, что востребованность внутрироссийских переводов на рынке низка. При этом компания намерена выполнять трансграничные переводы в штатном режиме.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, с 1 апреля смогут вернуть средства в отделениях "Почты России". Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб., сообщает РБК.

Напомним, Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. ЦБ заявляет, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.

Теги: Western Union, денежные переводы



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