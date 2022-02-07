07 Февраля 2022
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Происшествия Южный ФО
киллер, автомат калашникова (2015) | Фото: job-sbu.org

В Вологде задержали стрелявшего на свадьбе из автомата Калашникова мужчину

Сотрудникам ОМОН и СОБР управления вологодской Росгвардии пришлось задержать мужчину, который открыл огонь из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, вечером 6 февраля мужчина 1998 года рождения произвел несколько выстрелов из оружия, после чего к месту происшествия прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего.

Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности. Отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет. Стрелявшего доставили в полицейский отдел, сообщает ТАСС.

Теги: стрельба, Волгоград, свальба



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