В Вологде задержали стрелявшего на свадьбе из автомата Калашникова мужчину

Сотрудникам ОМОН и СОБР управления вологодской Росгвардии пришлось задержать мужчину, который открыл огонь из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, вечером 6 февраля мужчина 1998 года рождения произвел несколько выстрелов из оружия, после чего к месту происшествия прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего.

Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности. Отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет. Стрелявшего доставили в полицейский отдел, сообщает ТАСС.