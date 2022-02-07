СМИ: регионы увеличивают долю одномандатников на выборах в 2022 года

В сентябре 2022 года состоятся выборы депутатов шести региональных парламентов, и при подготовке к ним в четырех регионах России уже скорректировали правила выборов.

Там, в частности, увеличили долю депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам, а не партийным спискам. Соответствующее решение последней приняла Сахалинская областная дума.

До этого из 28 депутатов регионального парламента половина избиралась в составе партийных списков, вторая половина – по округам. Однако число депутатов, которые будут избираться по спискам, уменьшилось с 14 до 7 человек, а по округам увеличилось с 14 до 21 человека.

Как заявил политолог Ростислав Туровский, увеличение доли депутатов, избираемых по округам, а не по партийным спискам на выборах в региональные парламенты – это тренд, который развивается не первый год. Это объясняется тем, что представители "Единой России" могут выиграть в одномандатных округах даже при невысоком рейтинге. Для победы в одномандатном округе, на которые делится территория региона, достаточно получить хотя бы на один голос больше, чем соперники, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее в Совете Федерации сенаторы и специалисты по местному самоуправлению (МСУ) обсудили риски, которые могут возникнуть в связи с ликвидацией МСУ нижнего, поселкового уровня.

Согласно проекту закона о МСУ, к 2028 году все поселения будут объединены в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.