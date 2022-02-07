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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитриев назвал одобрение вакцины "Спутник Лайт" в Индии важнейшим событием

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что одобрение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" российского производства Генеральным контролером лекарственных средств Индии – важнейшее событие для всего мира.

Об этом следует из его заявления в официальном Telegram-канале "Спутника V".

По его словам, клинические исследования в РФ и других странах показали высочайшую эффективность и безопасность "Спутник Лайт", в том числе ее эффективность против разновидности коронавируса "омикрон".

"Спутник Лайт" будет востребован в большинстве стран и как самостоятельная вакцина, и как универсальный бустер", — отметил Дмитриев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин попросил РФПИ предложить другим странам, в том числе европейским, "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины, защищающей и от омикрон-штамма коронавируса, быстро распространяющегося по миру.

Теги: Дмитриев, РФПИ, Спутник Лайт, вакцина, коронавирус



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