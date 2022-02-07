Правозащитник Каляпин покинул "Комитет против пыток"

Глава "Комитета против пыток" (юрлицо комитета было объявлено иноагентом в России, в настоящее время организация работает без образования юрлица) Игорь Каляпин ушел со своего поста.

Он утверждает, что это не связано с преследованием властями Чечни семьи судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Он отметил, что разногласия возникли относительного того, как организация должна развиваться дальше.

Каляпин считает, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия. "А тут надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься", — отметил бывший глава комитета в интервью The Insider.

По его словам, когда он предложил коллегам план действий, все согласились, а когда дошло до дела, оказались не готовы.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас".

В Кремле заявили, что верховенство федерального закона должно быть основным принципом при обсуждении вопроса о кровной мести в Чечне.