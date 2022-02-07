07 Февраля 2022
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Спорт В России
(2004) | Фото: spb.kulichki.net

Алиев высказался о поражении сборной России по мини-футболу

Игроки российской сборной по мини-футболу после проигрыша команде Португалии в финале чемпионата Европы не заслуживают упреков в свой адрес.

Как сообщил президент Ассоциации мини-футбола России  Эмиль Алиев, по его мнению, "одна достойная команда проиграла другой".

"Просто не хватило сил во втором тайме, а Португалия, к сожалению, забила те мячи, которые в других матчах для вратаря Дмитрия Путилова казались бы просто немыслимыми", — отметил эксперт, сообщает ТАСС.

Сборная России 6 февраля потерпела поражение от команды Португалии со счетом 2:4 в финале чемпионата Европы в Нидерландах. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но удержать преимущество не смогли.

Теги: Алиев, футбол, спорт



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