Алиев высказался о поражении сборной России по мини-футболу

Игроки российской сборной по мини-футболу после проигрыша команде Португалии в финале чемпионата Европы не заслуживают упреков в свой адрес.

Как сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, по его мнению, "одна достойная команда проиграла другой".

"Просто не хватило сил во втором тайме, а Португалия, к сожалению, забила те мячи, которые в других матчах для вратаря Дмитрия Путилова казались бы просто немыслимыми", — отметил эксперт, сообщает ТАСС.

Сборная России 6 февраля потерпела поражение от команды Португалии со счетом 2:4 в финале чемпионата Европы в Нидерландах. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но удержать преимущество не смогли.