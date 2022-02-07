Сборная России проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах.

Решающий матч, прошедший в Амстердаме, завершился со счётом 4:2 (1:2). Голы у победителей на счету Томаша Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани (40). У нашей команды мячи забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Сборная Португалии стала двукратным чемпионом Европы. Российская сборная уступила уже в шестом финале континентального первенства (единственное золото было выиграно в 1999 году).

В матче за бронзовые медали сборная Украины проиграла Испании — 1:4 (1:2).