В Тюмени прокуратура проверяет информацию о задержке зарплаты водителям "ковидных бригад"

В Тюменской области прокуратура проводит проверку о задержке выплат водителям городской поликлиники №4, сообщают местные СМИ.

По словам водителей, выплаты за трансферные услуги не производились с декабря. Водители работают с некоей подрядной организацией, у которой заключен договор с поликлиникой. Мужчины решили больше не выходить на работу, так как обязательства по договору исполнены, а денег нет.

В депдраве заявляют, что срок расчетов по контракту 8 февраля, значит нарушений нет.