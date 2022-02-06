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Происшествия За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: Carlos Osorio / Reuters

Власти Оттавы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков

Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил о потере контроля над ситуацией с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, сообщает ТАСС.

Он заявил, что протестующих гораздо больше, чем полицейских. По словам мэра правоохранителям надо было действовать активнее на начальных этапах демонстрации. В качестве примера он привел возведение демонстрантами в парке перед мэрией деревянной кухни, которая стала одной из точек сбора протестующих.

Уотсон также сообщил, что находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями по этой ситуации. Он отметил, что пока речь о привлечении военных не идет, но не исключил, что и этот вопрос может быть рассмотрен.

Глава полиции Питер Слоли 5 февраля также признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить демонстрацию. В выходной день к акции протеста присоединились местные жители и прибывшие из других городов граждане. Число протестующих достигло 5 тыс. С начала протеста полиция задержала семь человек, открыто 50 дел по факту нарушения закона.

Напомним, ранее стало известно, что канадское движение дальнобойщиков "Конвой свободы", выступающее против вакцинации от коронавируса, может остаться без финансовой поддержки, поскольку краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую активисты собирали средства на поддержку протестующих, объявила, что не будет передавать собранные средства по назначению из-за сообщений полиции о случаях насилия со стороны участников движения.

"Конвой свободы" проводит митинги и акции протеста в канадских городах с прошлых выходных, основным местом действия протестующие хотят сделать Торонто и Оттаву. По последним данным, было задержано трое сторонников движения: один – за ношение оружия, другой – за причинение вреда на сумму менее 5 тыс. долларов, третий – за угрозы в социальных сетях.

Теги: конвой свободы, дальнобойщики, вакцинация, канада



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