07 Февраля 2022
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Образование Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
детский сад, кровать (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

На Ямале детские сады и школы останутся закрытыми до 12 февраля

На Ямале до 12 февраля продлевается ограничение на посещение образовательных учреждений детсадовцами, школьниками с первого по восьмой класс и студентами ссузов, за исключением выпускников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Освоение образовательных программ продолжится в дистанционном формате. Дежурные группы в детских садах продолжат свою работу. Устанавливается предельное число воспитанников в такой группе - 15 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что действующие "ковидные" ограничения продлены до 19 февраля. Руководителям центральных органов исполнительной власти ЯНАО, органов местного самоуправления предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников. Для остальных работодателей требование носит рекомендательный характер.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано установить каникулы для обучающихся первых классов с 7 по 12 февраля 2022 года включительно.

"Мы видим, что разобщение детей приносит свои плоды. Рассчитываем, что еще через одну неделю дистанционного обучения заболеваемость стабилизируется на низком уровне. К счастью, отмечаем очень небольшое количество среди болеющих "тяжелых" пациентов, большинство лечатся от коронавируса амбулаторно, у себя дома. Мы всех обеспечиваем лекарствами по региональной льготе, непрерывно мониторим ситуацию, тестируем всех с малейшими признаками простуды. В любом случае при принятии решений ориентируемся на эпидемиологическую ситуацию и действуем аккуратно. Наша ключевая задача – сохранить здоровье граждан", - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Теги: дистант, школьники, коронавирус



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